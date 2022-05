La féminisation des noms d’arrêts de la STIB votée au Parlement bruxellois

Le Parlement bruxellois a voté ce vendredi à une large majorité le texte pour la féminisation de l’espace public dans les arrêts de bus, trams et les stations de métro de la STIB.

Cette proposition de résolution, à l’initiative de la députée Leila Agic (PS), prévoit de nommer toutes les futures stations de la STIB par des noms de femmes, ayant de préférence un lien avec la Région bruxelloise ou la Belgique.

“Aujourd’hui, sur un total de 59 stations, nous comptons 29 stations de métro portant un nom masculin contre seulement 4 portant un nom féminin, soit à peine 6,8% du nombre de stations”, a expliqué la députée Leila Agic lors de sa prise de parole au parlement ce vendredi. “Cerise sur le gâteau, sur ces 4 stations, il s’agit de 3 princesses et d’une sainte. En tant que socialiste, j’ambitionne beaucoup mieux comme rôle modèle pour les futures générations bruxelloises.”

Une large majorité du parlement bruxellois a soutenu ce midi mon texte pour la féminisation de l’espace public via les arrêts et stations @STIBMIVB 🔥

Participer à briser les stéréotypes de genre et visibiliser le rôle des femmes dans notre société n’est pas un détail ! pic.twitter.com/B4Zh3WJN6h — Leila Agic (@LeilaAgic) May 20, 2022

Les futures stations du métro 3 pourraient ainsi porter le nom des femmes scientifiques, artistes, femmes d’État ou résistantes.

Le texte prévoit également une meilleure visibilité des œuvres d’art réalisées par des femmes.

La majorité (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open VLD et one.brussels), ainsi que Les Engagés et le PTB ont voté pour la résolution, le MR et le Vlaams belang se sont abstenus, et la N-VA a voté contre.

A.V. – Photo d’illustration : Belga