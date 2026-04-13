La FEF appelle à rémunérer les stages de plus de six semaines

Le texte entend mieux encadrer les stages et alléger la charge financière qu’ils représentent pour les étudiants. Il prévoit d’imposer aux organismes d’accueil le remboursement des frais directement liés au stage, notamment les frais de déplacement et le matériel nécessaire à sa réalisation. Il introduit également une “gratification” obligatoire pour les stages dont la durée dépasse six semaines.

En Belgique, les stages effectués dans le cadre d’un cursus sont en principe considérés comme des activités de formation et non comme une relation de travail. Ils ne donnent dès lors pas lieu à une rémunération obligatoire, ni à un remboursement systématique des frais, sauf dispositions spécifiques ou initiatives volontaires des organismes d’accueil.

► Lire aussi | L’Hôpital universitaire de Bruxelles ne rémunère plus des gardes d’étudiants en médecine, les représentants s’inquiètent

L’initiative de la FEF intervient après la décision de l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) de ne plus rémunérer les gardes effectuées par des étudiants en médecine, une mesure qui a suscité un mouvement de protestation parmi les étudiants. L’HUB indique avoir été contraint de revoir sa pratique à la suite d’un contrôle de l’Office national de la sécurité sociale (ONSS), et précise que cette décision concerne uniquement les étudiants de bloc 4, 5 et 6, qui ne disposent pas encore du statut de médecin ni d’un contrat de travail.

Interrogé lundi matin sur La Première, le directeur associé du service de gynécologie-obstétrique de l’HUB, Maxime Fastrez, a voulu se montrer rassurant à l’égard des étudiants. “On ne les abandonne pas. Nous estimons que le travail de nuit doit être rémunéré et nous cherchons une solution avec l’université“, a-t-il déclaré, s’exprimant en sa qualité de président du Collège royal des gynécologues francophones.

Belga