La famille de Fabian appelle à une prise de conscience collective : “Une course-poursuite de trop. Stop.”

La famille du petit garçon ne veut pas d’un nom de plus dans les statistiques. Elle demande que justice soit faite.

Trois jours après le décès de Fabian, 11 ans, poursuivi et renversé par la police alors qu’il se déplaçait en trottinette, la famille sort du silence par l’intermédiaire d’une lettre. Elle est destinée à “notre fils, notre frère, notre lumière, Chouchou“. Pour ses proches, c’est l’incompréhension qui domine. “Il faisait de la trottinette, comme tant d’enfants de son âge. (…) Il avait toute la vie devant lui. Il était doux, joyeux, curieux. Il aimait apprendre, jouer, rire avec ses proches. Sa fête anniversaire était dans quelques jours. Son sourire habitait le quartier. Sa présence remplissait la maison.”

La famille demande à présent des réponses. “Fabian ne sera pas un nom de plus dans les statistiques. Nous demandons la vérité. Nous exigeons la justice. Et nous appelons à une prise de conscience collective : une course-poursuite de trop. Stop.”

“Un enfant de Bruxelles”

Une cérémonie d’adieu a été organisée ce jeudi au Parc Élisabeth à Ganshoren, sur les lieux du drame, avant que son corps ne soit rapatrié en Moldavie. Des dizaines de personnes, munies de fleur et de bougie, ont apporté leur soutien à la famille et demandé à ce que justice soit faite. “La famille tenait à ce que tout Bruxelles considère Fabian comme un enfant de Bruxelles et que tout le monde puisse venir lui dire au revoir“, explique la porte-parole de la famille, Binta Liebmann Diallo, membre du Collectif des Madrés qui est venu en aide à la famille.

Outre ce collectif, des voisins et des voisines du quartier, le Front de Mères Belgique ainsi que des organismes bruxellois se sont joints au mouvement. “Nous sommes tous concernés, nous sommes de Bruxelles, nos enfants jouent dans les parcs. Nous ne voyons aucune proportionnalité à une course-poursuite aussi dangereuse qui s’est terminée tragiquement sur un enfant qui était juste en train de jouer sur une trottinette. C’est pour cela que c’était important pour nous d’être là et d’être concernés par ce qu’il se passe“, ajoute Binta Liebmann Diallo.

Une collecte de fonds a par ailleurs été lancée par Simon Steverlinck, membre du collectif Heroes For Zero. L’argent récolté sera intégralement reversé à la famille pour contribuer aux frais de l’enterrement.

Par ailleurs, ce mercredi, une fresque à l’effigie de Fabian réalisée par l’artiste HIM est apparue dans le centre-ville de Bruxelles.

► Interview | Le délégué général aux droits de l’enfant indigné par le décès de Fabian : “Ses droits ont été clairement bafoués”

BX1 – Photo : Belga