300 personnes réunies à la cérémonie d’adieu en hommage à Fabian, son cercueil amené dans le parc Elisabeth

Ce jeudi à 13h, la famille de Fabian organise une cérémonie d’adieu au parc Elisabeth en hommage au jeune garçon décédé.

Environ 300 personnes se sont recueillies lors de la cérémonie d’adieu organisée jeudi après-midi par les proches de Fabian, 11 ans, mortellement percuté lundi par un véhicule de police de la zone Bruxelles-Ouest dans un parc de Ganshoren. Le délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Solayman Laqdim, était notamment présent.

Lundi, vers 17h50, Fabian, circulant sur une trottinette, a été percuté par une voiture de police alors qu’il était poursuivi par le véhicule dans le parc Elisabeth, à proximité de la Basilique de Koekelberg à Bruxelles. Bien que les secours aient tenté de réanimer la victime, l’enfant est décédé à l’hôpital.

Fleurs et mots d’hommage sont venus orner en nombre le sol du parc Elisabeth, où était posé le cercueil. Une minute de silence a été observée, dans une atmosphère sensiblement chargée d’émotion, avant que la famille de Fabian ne porte le cercueil jusqu’au corbillard.

■ Duplex d’Emilie Vanhemelen – Photos BX1

L’enquête a été confiée au Comité P “afin de garantir une enquête tout à fait indépendante et impartiale”, assurait mardi le parquet de Bruxelles par voie de communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, il semble que le véhicule de police a voulu procéder au contrôle de l’enfant, qui circulait sur une trottinette. Le garçon aurait pris la fuite, et une course-poursuite aurait été entamée. Une collecte de fonds a par ailleurs été lancée par Simon Steverlinck, membre du collectif Heroes For Zero. L’argent récolté sera intégralement reversé à la famille pour contribuer aux frais de l’enterrement.

