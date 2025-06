Incendie spectaculaire à Woluwe-Saint-Lambert : une maison entièrement détruite

Le feu, parti du garage, s’est rapidement propagé au rez-de-chaussée. Aucun occupant n’était présent au moment des faits.

Un violent incendie a ravagé une maison unifamiliale ce dimanche soir, vers 20h10, avenue du Péage à Woluwe-Saint-Lambert.

Les pompiers de Bruxelles ont mobilisé d’importants moyens pour maîtriser le sinistre, dont cinq lances et deux auto-échelles. Une partie de la toiture a dû être ouverte pour évacuer fumée et chaleur. La maison et le garage sont complètement sinistrés. Gaz et électricité ont été coupés par Sibelga.

L’origine de l’incendie reste inconnue. L’intervention s’est terminée vers 23h20.

Rédaction – Photo : Pompiers de Bruxelles