“On a éliminé toute la graisse pour laisser le muscle”, à propos du budget dit “rigoureux” de la Ville de Bruxelles

Alors que le budget de la Ville de Bruxelles sera voté ce soir lors du conseil communal, Anas Ben Abdelmoumen, échevin des Finances de la Ville de Bruxelles était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Un budget responsable tout en restant ambitieux”, souligne l’échevin. Plutôt qualifié de “rigoureux” par la majorité MR-Engagés, ce budget comporte de fortes économies. “On a éliminé toute la graisse pour laisser le muscle”.

Pas de nouvelle taxe, mais des recettes fiscales en hausse, notamment les tarifs de stationnement revus à la hausse. Cette augmentation devrait rapporter plus de 30 millions d’euros à la Commune. “On s’est calqué sur les tarifs régionaux, on a mis une série de compensation, ce n’est plus payant à partir de 19h”.

Parmi les autres mesures, on retrouve l’augmentation de la taxe pour les propriétaires d’une résidence secondaire à Bruxelles : celle-ci passe de 1720 à 3000 euros par an. “Vu le contexte budgétaire, il n’était pas question de toucher à l’IPP ou au précompte immobilier. Je pense qu’à Bruxelles, avoir une résidence secondaire, c’est un luxe, et donc on demande une légère contribution à ce public-là.”

Nettoyage des rues

Ce week-end, une action a été organisée dans les Marolles avec les agents de la Ville de Bruxelles et des agents de police pour lutter contre les dépôts clandestins. En 5h, 11 amendes ont été distribuées et 900 kg de déchets ramassés. “Ce qu’on fait, c’est d’accentuer ce genre d’action, montrer à la population que la police est présente et que ce type d’incivilité ne restera pas impuni”, conclut l’échevin, Anas Ben Abdelmoumen.

■ Interview d’Anas Ben Abdelmoumen, échevin des Finances de la Ville de Bruxelles au micro de Fabrice Grosfilley