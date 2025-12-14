La façade d’une maison criblée de balles à Saint-Gilles

La façade d’une habitation de Saint-Gilles, en Région bruxelloise, a été la cible de coups de feu durant la nuit de vendredi à samedi. C’est ce qu’ont rapporté plusieurs médias, et cette information a été confirmée par la police locale de Bruxelles-Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). L’incident n’a fait aucun blessé.

Les coups de feu ont été tirés vers 3h du matin dans la rue du Métal à Saint-Gilles. Plusieurs balles ont perforé la façade et les vitres d’une maison familiale, mais personne n’a été blessé. La police de Bruxelles-Sud a immédiatement établi un périmètre de sécurité après les faits et le parquet de Bruxelles a été informé. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour procéder aux constatations nécessaires.

Dans plusieurs médias, le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, établit un lien avec le milieu de la drogue. Selon lui, les jeunes qui vivent dans la maison touchée se sont vu imposer l’année dernière une interdiction de se rendre sur la place Bethléem parce qu’ils étaient impliqués dans un trafic de drogue.

Belga