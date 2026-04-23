La Fabrika ferme ses portes après 15 ans : “Parfois, arrêter est aussi une façon d’avancer”

Après quinze ans à colorer les intérieurs bruxellois, une adresse bien connue de la rue Dansaert s’apprête à tourner la page.

“Après 15 ans, La Fabrika ferme ses portes“, annonce Kelly Claessens sur Instagram : son magasin de mobilier, présent dans la rue Dansaert depuis 2010, mettra bientôt la clé sous la porte le 25 avril.

Sa fondatrice, qui déteste le beige et croit fermement au pouvoir des couleurs sur l’humeur des gens, s’explique sur cette décision inattendue : “Chaque entrepreneur le sait : parfois, arrêter est aussi une façon d’avancer“. Elle promet de nouveaux projets “avec la même passion, le même enthousiasme et la même mission : vous inspirer à faire de votre maison un endroit où vous vous sentez bien.”

► Voir notre reportage | Pépite de la rue Dansaert: La Fabrika



La Fabrika sera en liquidation du 1er au 3 mai avec des réductions sur tous les articles. Tous les créneaux sont désormais complets: “Vous êtes bien sûr toujours les bienvenus sans réservation, soyez simplement prêts à attendre un peu“, prévient-elle.

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La rédaction – Photo : La Fabrika