La dotation fédérale des pompiers bruxellois va tripler : 15,4 millions d’euros par an dès 2026

Le gouvernement fédéral a corrigé le tir après la décision de la Cour constitutionnelle, qui dénonçait une discrimination dans le financement du Siamu.

Hier, la Chambre a adopté en séance plénière, et à l’unanimité, un projet de loi réparatrice concernant le financement du Service de l’incendie et de l’aide médicale urgente bruxellois (Siamu).

En outre, les moyens fédéraux alloués aux pompiers bruxellois seront presque triplés dès 2026, passant de 5,7 à 15,4 millions d’euros annuels, soit près de 10 millions d’euros supplémentaires, a annoncé le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR). Le projet de loi adopté jeudi répond à un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en avril 2022. La haute juridiction avait alors dénoncé les modalités de financement du Siamu bruxellois, jugées discriminatoires au regard des autres zones de secours.

Grâce à ce projet de loi, le mécanisme de financement fédéral des zones de secours sera aussi rendu applicable au Siamu. Le texte prévoit l’intégration du Siamu dans la dotation de base ainsi que dans la composante “fonctionnement opérationnel” de la dotation complémentaire attribuée aux zones de secours du pays. Enfin, avec l’approbation d’un amendement déposé par Catherine Delcourt (MR), les dotations de l’ensemble des zones de secours seront indexées à partir du 1er janvier 2027.