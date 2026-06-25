La demande de réorganisation judiciaire du groupe de Gérald Hibert est rejetée en appel

La cour d’appel de Bruxelles a rejeté la requête en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) sollicitée par le groupe immobilier GH de Gérald Hibert, ont confirmé jeudi l’administrateur provisoire, Me Aydogdu, et l’un des avocats du groupe, Me Vanderstappen, devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Alors que l’audience fixée jeudi matin devait faire l’objet d’une remise, les débats sur la faillite d’une partie des sociétés du groupe franco-belge ont tout de même été ouverts, vu l’annonce du rejet de la PRJ par la cour d’appel. Cette dernière a transmis sa décision aux avocats jeudi matin, à la surprise générale, à quelques minutes de l’audience devant le tribunal de l’entreprise.

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Comme en première instance, la requête a été rejetée pour cause d’irrecevabilité. Le fond de la demande n’a pas été considéré comme “illusoire”, a souligné Me Nicolas Vanderstappen, pour continuer à défendre le sauvetage financier du groupe immobilier -en tout ou en partie. En difficultés financières, les 22 sociétés du groupe GH avaient essuyé un refus du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, le 13 mai, pour l’ouverture d’une PRJ.