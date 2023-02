La Défense installe un pop-up store au Docks Bruxsel pour recruter

Un pop-up store de la Défense ouvre au Docks dans le cadre d’une large campagne de recrutement. L’armée fait face à une pénurie de main-d’œuvre. Quelque 2500 postes sont vacants dans une centaine de branches.

C’est au milieu du centre commercial que la Défense a pris ses quartiers pour son premier pop-up store bruxellois. Une façon d’attirer les jeunes sur les emplois et possibilités de carrière : “Il y a des personnes qui se promènent dans la galerie, ils voient la Défense, et se posent des questions. C’est comme un autre magasin, il suffit de rentrer, poser ses questions, regarder, visiter et découvrir toutes les possibilités que la Défense propose à des jeunes“, justifie Alain Mertens, adjudant-major à la Défense.

Il y a au total 2 500 postes vacants pour le personnel militaire cette année, dont 300 officiers, 950 sous-officiers, 1 250 soldats et marins. Une centaine de profils est recherchée, autant pour les femmes que pour les hommes, tant pour des postes opérationnels et techniques que pour des fonctions de soutien dans la logistique et l’administration. “Le profil qu’on recherche est quelqu’un qui est sportif, assez flexible, prêt à travailler en équipe, prêt à se surpasser et élargir sa zone de confort“, explique Vincent Tonincelli, adjudant recruteur à la Défense

Parmi ces postes, plus de 950 places de réservistes sont disponibles. 760 sont aussi ouverts en temps partiel aux personnels civil. De quoi susciter des vocations, rappelle la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder : “C’est une opportunité d’avoir une formation et un emploi à la clé. Une formation tout au long de sa carrière qu’on ait un diplôme ou qu’on en ait pas“.

Les recrutements à la Défense en hausse

En 2022, presque 6400 jeunes ont postulé pour une fonction à la Défense, une augmentation de 12% par rapport à 2020. C’est une attractivité qui passe notamment par une revalorisation des salaires : “Dans ce plan, il y a la prise en compte du bien-être du personnel, de son cadre de travail et aussi l’aspect pécuniaire“, ajoute la ministre.

Au printemps 2020, c’était déjà le cas dans les centres commerciaux de Wijnegem et de la Médiacité de Liège. Cette campagne a connu un franc succès. Avec cette initiative, la Défense espère susciter l’intérêt du public, car en raison de la pénurie de main d’œuvre sur le marché du travail, il reste important de porter les postes vacants à l’attention du public.

Le pop-up store est accessible aux heures d’ouverture du Docks jusqu’au 11 mars prochain.

■ Reportage d’Anais Corbin, Charles Carpreau et Pierre Delmée