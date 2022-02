La culture pesait pour 15% des emplois bruxellois… avant le Covid-19

De nouvelles mesures de financement à destination de la culture se trouvent dans les plans de l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise, hub.brussels. Se reposant sur une étude universitaire, l’agence souligne le “rôle crucial” de la culture et de l’industrie créative.

Deuxième plus grand employeur de la capitale (derrière l’administration publique), la culture bruxelloise concentre près de 23,5 % des emplois du secteur en Belgique. Ici, il est question de la culture au sens large : des théâtres et des livres jusqu’aux médias audiovisuels en passant par le monde du marketing. À l’intérieur de la Région Bruxelles-Capitale, ces domaines engagent 92 800 employés et 12 800 indépendants. C’est 15 % de la main-d’œuvre bruxelloise.

Des chiffres à nuancer : l’étude, commandée par hub.brussels auprès de Marlen Komorowski (VUB), chercheuse dans l’économie des médias, analyse le monde de la culture avant les perturbations de la crise sanitaire. Les recherches demeurent pertinentes dans la mesure où elles déterminent le cadre de référence pour les études qui détailleront l’impact de la covid-19. “Rendez-vous en juin-juillet pour la prochaine mise à jour” indique l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise.

“Avant la crise, les industries culturelles et créatives (ICC) connaissaient une croissance constante et supérieure à la moyenne” dévoile Marlen Komorowski. Les secteurs contribuent à hauteur de 3,213 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2018, soit 3,8 % de l’économie bruxelloise.

Salve de soutiens



Avant de connaitre les chiffres précis des dégâts de la crise sanitaire, Barbara Trachte, secrétaire d’État à la Transition économique (Ecolo), relance l’appel à projet Crea.brussels avec une deuxième édition et, à la clé, des bourses de création entre 15.000 et 30.000 euros. Cette initiative prend place dans une stratégie plus globale d’investissements qui a pour objectif “d’accentuer l’importance économique de la culture pour l’attractivité de Bruxelles“.

► Lire aussi | Hub.brussels dévoile son plan d’action 2022 pour relancer l’économie bruxelloise

Recommandée par l’étude universitaire, une plateforme commune à toutes les industries de la culture est en cours d’élaboration. L’objectif est de centraliser toutes les recommandations pour le soutien du secteur. Créer des investissements directs dans la recherche et dans les nouvelles technologies en faveur du monde culturel est en cours, signale hub.brussels.

L’étude sur l’impact économique de la culture dans la Région de Bruxelles-Capitale est consultable en cliquant ici.

SDC