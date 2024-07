L’univers joyeusement drôle et décalé du photographe Elliott Erwitt s’expose à la Grand Place

L’exposition, conçue par Tempora, en collaboration avec l’agence Magnum Photos, rassemble plus de 215 clichés de l’incontournable artiste franco-américain. A voir jusqu’au 5 janvier 2025.

Cette rétrospective est la plus exhaustive à ce jour et la dernière conçue avec le photographe décédé fin 2023. Plusieurs facettes de celui qui se voyait comme un artiste autant qu’un documentariste sont présentées : l’humour, l’ironie, la tendresse, la curiosité, l’émotion et l’humanisme. “Dire qu’il y a de l’humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu’on ne m’ait jamais adressé”, avait confié le franco-américain. Humanisme et une profonde humilité également.

►Lire aussi||Coup d’envoi pour l’exposition du photographe Elliott Erwitt sur la Grand-Place

A voir tous les jours, sauf les mardis hors vacances scolaires et jours fériés, de 10 à 18 heures, au 5 Grand-Place, à Bruxelles.

►Reportage de David Courier, Daniel Magnette et Laurence Paciarelli