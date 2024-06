La culture bio à l’honneur en Wallonie et à Bruxelles

Depuis 19 ans, la culture biologique est mise à l’honneur en Wallonie et à Bruxelles. L’idée est de mettre en relation les producteurs et les consommateurs et d’informer ces derniers sur cette filière qui se développe de plus en plus. Cette semaine particulière, qui a démarré samedi, se déroule jusqu’à dimanche. Philippe Mattart, Directeur de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) était l’invité du 12H30.