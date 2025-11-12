La Croix-Rouge lance l’opération “Yellow Friday” pour inciter aux dons de plasma

La Croix-Rouge lance son opération “Yellow Friday” afin d’inciter les citoyens à donner leur plasma en novembre.

Face à des besoins en plasma en croissance constante, la Croix-Rouge lance une nouvelle campagne destinée à la collecte de ce composant liquide indispensable à certains traitements médicaux. Pour l’occasion, l’organisation propose un “Yellow Friday”, en référence au “Black Friday” qui s’affiche dans les magasins, afin de pousser les citoyens à faire un don de plasma durant le mois de novembre.

“D’ici à la fin de l’année, nous devons recueillir 8.000 dons de plasma” pour atteindre l’objectif annuel de collecte, indique ainsi Thomas Paulus, porte-parole du Service du sang de la Croix-Rouge par communiqué.

Le plasma, composant liquide jaune du sang, contient des immunoglobulines, des protéines essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire. Il est notamment utilisé dans la fabrication de médicaments destinés aux personnes souffrant de troubles immunitaires ou de maladies inflammatoires. Les dons ont aidé l’an dernier au traitement de plus de 25.000 personnes en Belgique, précise la Croix-Rouge.

Avec le “Yellow Friday”, l’organisation espère attirer de nouvelles personnes prêtes à faire un don de plasma. La Croix-Rouge propose ainsi de rembourser le ticket de parking d’un centre commercial situé à côté d’un centre de collecte, comme le Woluwe Shopping Center, l’Esplanade de Louvain-la-Neuve, les Grands Prés à Mons ou les Galeries Saint-Lambert à Liège.

Les rendez-vous peuvent être pris via le site donneurdeplasma.be, où se trouvent également les conditions pour pouvoir faire un don.

Avec Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Nicolas Scheenaerts, Laurence Paciarelli