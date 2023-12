La COP28 entre dans sa dernière ligne droite : “Un accord semble compliqué ce mardi matin”

Alors qu’elle devait se terminer ce mardi, on se dirige vers des prolongations à la COP28 à Dubaï. Le blocage autour de la sortie des énergies fossiles persiste.

Présent sur place, le politologue spécialisé sur la question climatique François Gemenne a fait le point sur les dernières discussions ce mardi matin dans Bonjour Bruxelles. “Un accord semble compliqué ce matin, car on a réellement deux blocs qui s’affrontent. D’un côté, l’Union européenne, les petits États insulaires et une bonne des pays du Sud et, de l’autre côté, le reste des pays industrialisés, y compris les pays producteurs de pétrole.”

Selon le spécialiste, toute la question aujourd’hui est de savoir si nous pourrons avoir un texte suffisamment ambitieux sur les énergies fossiles. “Il me semble compliqué que le mot ‘sortie’ réapparaisse à nouveau dans le texte. Il s’agit de la position européenne, mais beaucoup d’États ne sont pas prêts à s’engager sur une sortie des énergies fossiles“, explique François Gemenne. “Par contre, très clairement, le projet de texte est jugé insuffisant dans son ambition, parce qu’il n’y a pas vraiment de calendrier, parce que le langage utilisé est très vague et parce qu’il y a plein de petites portes de sortie qui constituent des reculs par rapport à ce qui avait déjà été acté lors de la COP26 à Glasgow. Si on veut arriver à un compromis, il va falloir que le texte soit plus ambitieux“, estime-t-il.

►À écouter aussi | Podcast : Bruxelles + 4 degrés

■ Une interview de François Gemenne au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles