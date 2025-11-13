La contraception féminine mise à l’honneur par une structure gonflable à Bruxelles

Une grande structure gonflable de 6 mètres de haut, représentant un organe reproducteur féminin, a été placée jeudi sur la place du Luxembourg à Bruxelles. La spirale gonflable est “un symbole de liberté de 6 mètres de haut”, a déclaré l’organisation. “La contraception donne en effet aux femmes le droit de faire leurs propres choix concernant leur corps, leur santé et leur avenir.”

Ce droit est sous pression dans le monde, selon l’ONG, qui fait référence aux contraceptifs américains stockés en Belgique, bloqués par l’administration américaine dirigée par Donald Trump.

Le ministre flamand de l’Environnement, Jo Brouns, a révélé mercredi que des contraceptifs étaient également stockés à Kallo, dans la partie du port d’Anvers située en Flandre Orientale. Seuls les contraceptifs stockés à Geel, quatre cargaisons d’une valeur de 9,7 millions de dollars (environ 8,4 millions d’euros) sont encore utilisables. L’entrepôt de Kallo n’est pas équipé pour le stockage de médicaments, ce qui signifie que vingt cargaisons de médicaments et de dispositifs médicaux utilisés comme contraceptifs pour les femmes ont été stockées de manière non conforme. Il s’agit de pilules contraceptives, d’injections contraceptives, d’implants et de stérilets.

Avec son action devant le parlement européen, l’organisation appelle les leaders européens à faire preuve de “leadership”. Selon l’organisation, la reconnaissance des contraceptifs comme médicaments essentiels pourrait être une des solutions. La structure de FREEDA est déjà apparue dans des villes américaines et se rendra dans d’autres villes européennes après Bruxelles, comme Londres, Berlin et Copenhague.

L’action dans notre pays a reçu le soutien de Sensoa, Amnesty Belgique et le réseau européen de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Belga