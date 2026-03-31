La concession de Villo! devrait être prolongée, en attendant “un meilleur système”

La concession Villo! prendra fin le 16 septembre 2026. Le service de vélos partagés est depuis 2009 géré par JC Decaux en échange d’espaces publicitaires… et cet accord pourrait être prolongé, au moins le temps de la transition, vu le temps restant. Il a en effet fallu attendre “un gouvernement de plein exercice pour débloquer le dossier”, a expliqué la ministre bruxelloise de la Mobilité.

“La situation politique a bloqué le dossier” Villo!, a expliqué Elke Van den Brandt (Groen) en commission Mobilité du Parlement bruxellois ce mardi. “Le gouvernement en affaires courantes ne pouvait pas engager la Région quant à un nouveau système de vélos en libre service et n’était pas davantage en mesure de se positionner concernant une possible prolongation de la concession Villo!”

“Le gouvernement m’a chargée de présenter un cahier des charges pour la mise en place d’un nouveau service public de vélos partagés en libre service” a détaillé la ministre bruxelloise de la Mobilité. Une étude de Bruxelles Mobilité recommande un système de vélos en libre service public, en stations réparties dans toute la région, avec “idéalement, des vélos 100% électriques”.

“Afin de garantir la conduite des services et une transition fluide entre Villo! et le futur système, le gouvernement m’a chargé d’entamer des négociations avec JC Decaux pour garder la concession de vélos operationnel jusqu’à la mise en place du nouveau système. S’il n’y a pas d’accord, la concession Villo! prendra fin de plein droit le 16 septembre 2026 et les Villo! ne seront plus disponibles à partir du 17 septembre 2026“, précise la ministre, qui ajoute que les ststaions seraient démontées dans les sept mois suivants, ce qui “pourrait donc générer une longue interruption pour ce service public et une diminution de l’offre de mobilité. L’ambition de garder ce système d’accès à des vélos partagés à un prix abordable, comme philosophie d’un service public même si c’est un partenaire privé, reste l’objectif du gouvernement.”

La STIB?

“On parle d’un trajet qui ne sera pas fini d’ici septembre, ce sera plutôt 30 mois”, insiste la ministre, “même si on essaye de raccourcir le délai le plus possible. C’est la raison pour laquelle nous discutons pour prolonger dans l’intervalle avec JC Decaux, même si je partage les frustrations sur le système actuel, qui ne répond pas aux besoins des Bruxellois (batterie, poids du vélo etc). Le système doit être meilleur mais c’est plus facile d’avoir une continuité dans le système et il y a quand même 1 million de trajets par an qui sont effectués.”

Elke Van den Brandt a encore appuyé sa préférence pour une concession à la STIB, “et avoir un quatrième pilier: à côté du bus-tram-métro, aussi, le vélo. On verra si la STIB peut entamer ou pas le marché mais pour l’instant, c’est une question qui reste ouverte.”

BX1 – Photo Belga