La commune de Schaerbeek met à l’honneur le coach belgo-marocain Mohamed Ouahbi

La commune de Schaerbeek a mis à l’honneur jeudi soir Mohamed Ouahbi, coach de l’équipe nationale marocaine de football des moins de 20 ans, qui a remporté récemment la Coupe du monde. Le Schaerbeekois de 49 ans a été chaleureusement acclamé par les habitants de la Cité des Ânes.

Une centaine de supporteurs avait ainsi fait le déplacement parmi lesquels les bourgmestres actuel et futur, Audrey Henry (MR) et Hasan Koyuncu (PS), ainsi que l’échevin des Sports, Abobakre Bouhjar (PS).

Le Maroc s’est imposé 2-0 face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde U20, le 20 octobre dernier au Chili. Ce succès semble inspirer de nombreux jeunes de la commune bruxelloise qui sont venus rendre hommage au quadragénaire, n’hésitant pas à interrompre les allocutions des responsables politiques locaux, dans une salle du conseil communal pleine à craquer. L’échevin Bouhjar s’est souvenu du soir de la finale. “Nous étions alors tous ici en train de suivre la partie sur notre téléphone, pendant le conseil communal.”

Mohamed Ouahbi qui ne s’attendait pas à un tel accueil, s’est dit “fier et honoré“. ‘”Jai toujours été fier d’être un habitant de Schaerbeek. J’ai grandi ici, comme tant d’autres gamins, j’ai travaillé dur et j’ai bien écouté mes parents. Aujourd’hui, je ne suis plus souvent en Belgique, mais quand je reviens et que je vois comment Schaerbeek s’est développée, alors je ne peux qu’être encore plus fier de ma commune, de votre commune.”

Belga/Photos Belga