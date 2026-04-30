La CNE dénonce l’ouverture des magasins Hema les jours fériés y compris le 1er mai

La délégation syndicale CNE Commerce / ACV PULS au sein de l’enseigne Hema a dénoncé jeudi les intentions de la direction d’ouvrir ses magasins les jours fériés durant toute la journée, et en particulier le 1er mai. Pour le syndicat chrétien, ces décisions constituent une attaque directe contre les droits des travailleurs du commerce.

D’après le communiqué de la CNE, l’enseigne néerlandaise persiste dans une stratégie visant à contourner la législation sociale. La direction a récemment annoncé la suppression du sursalaire pour le travail dominical en zones touristiques pour les nouveaux engagés, l’imposition du travail du dimanche sans base volontaire pour les nouveaux contrats et, enfin, la volonté d’ouvrir les magasins les jours fériés durant toute la journée.

“Si nous laissons faire, c’est tout le secteur du commerce qui sera tiré vers le bas, avec une généralisation du travail les jours fériés et une ouverture généralisé 7 jours sur 7 avec une rupture totale de l’équilibre entre temps de vie et vie professionnel”, déclare la délégation.

La délégation souligne également que ce type d’attitude des enseignes montre le poids du gouvernement Arizona sur la dérégulation du secteur. En laissant se multiplier des pratiques qui contournent ou ignorent la législation sociale, il contribue à installer une véritable situation de “Far West” dans le commerce.

La volonté d’ouvrir les magasins le 1er mai est également perçue comme une provocation majeure. Cette date symbolise depuis 1886 les luttes sociales pour la réduction du temps de travail et l’amélioration des conditions de vie et de travail.

Un rassemblement est organisé vendredi à partir de 10h30, Place de la Monnaie à Bruxelles, afin de défendre les droits des travailleurs du Commerce et de rappeler que les jours fériés ne sont pas à vendre.

Belga