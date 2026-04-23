La circulation fortement ralentie sur le ring de Bruxelles après plusieurs accidents

La circulation sur le ring de Bruxelles (R0) est fortement perturbée jeudi soir en raison d’une série d’accidents. Les ralentissements sur le ring extérieur atteignent jusqu’à deux heures, indique le Centre flamand du trafic.

Les perturbations sur le ring extérieur ont débuté vers 15h45 après un accident à hauteur de Jette. Cinq voitures et un camion étaient impliqués, mais aucun blessé n’est à déplorer. La chaussée n’a pu être dégagée que vers 17h15. La circulation y reste toutefois fortement ralentie.

Plusieurs autres accidents, notamment à Wemmel, ont provoqué davantage de perturbations sur le ring extérieur.

Sur le ring intérieur, la circulation a également été perturbée par un accident impliquant trois voitures à hauteur de Hoeilaart, où une bande de circulation a été obstruée.

Belga – Photo : Belga Image (illustration)