La circulation des trams reprend progressivement à Bruxelles

La circulation des trams a repris progressivement lundi en fin de matinée dans le nord de Bruxelles, après l’incident technique survenu rue du Progrès, a indiqué la Stib.

Peu avant 10h00, un pantographe retourné avait provoqué l’interruption des lignes 4, 10, 25, 55, 62 et 93. L’incident s’est produit à un endroit présenté par la société bruxelloise de transport comme un nœud essentiel du réseau, ce qui expliquait le nombre important de lignes touchées.

Après une heure d’interruption, le trafic a commencé à se rétablir par étapes. Les lignes 62 et 93 avaient d’abord été remises en service, avant une reprise partielle des lignes 25 et 55.

La circulation a ensuite repris progressivement sur la ligne 4 entre Gare du Nord et Lemonnier, sur la ligne 10 entre Masui et Lemonnier, ainsi que sur les lignes 25 et 55 entre Liedts et Rogier.

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