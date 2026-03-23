 Aller au contenu principal
BX1

La circulation des trams reprend progressivement à Bruxelles

La circulation des trams a repris progressivement lundi en fin de matinée dans le nord de Bruxelles, après l’incident technique survenu rue du Progrès, a indiqué la Stib.

Peu avant 10h00, un pantographe retourné avait provoqué l’interruption des lignes 4, 10, 25, 55, 62 et 93. L’incident s’est produit à un endroit présenté par la société bruxelloise de transport comme un nœud essentiel du réseau, ce qui expliquait le nombre important de lignes touchées.

Après une heure d’interruption, le trafic a commencé à se rétablir par étapes. Les lignes 62 et 93 avaient d’abord été remises en service, avant une reprise partielle des lignes 25 et 55.

La circulation a ensuite repris progressivement sur la ligne 4 entre Gare du Nord et Lemonnier, sur la ligne 10 entre Masui et Lemonnier, ainsi que sur les lignes 25 et 55 entre Liedts et Rogier.

Belga – Photo : Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales