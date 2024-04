La chocolaterie “Finest Chocolat” de Vanessa Renard à Etterbeek cherche un repreneur

Après cinq ans à régaler les plus gourmands de la capitale, l’ancienne meilleure chocolatière de Bruxelles cesse ses activités.

En 2021, Vanessa Renard a été élue “meilleure chocolatière de Bruxelles”, par le prestigieux guide Gault&Millau. La jeune femme qui travaillait dans une banque avant, a décidé à l’époque de réaliser son rêve : tenir sa propre chocolaterie.

Malgré le succès de son établissement, elle a décidé de fermer. C’est sur Instagram que la jeune femme a fait savoir qu’elle recherchait un repreneur pour sa boutique, située à Etterbeek. “C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce qu’après plus de cinq années à porter seule ce projet, je dois faire le constat que je n’ai plus la force de continuer à le faire évoluer”, confie-t-elle. Elle rajoute : “Seule à la barre de ce commerce, je me suis oubliée et ma santé mentale me rappelle un peu à l’ordre, je dois prendre soin de moi.”