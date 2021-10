La chaussée d’Ixelles plus fréquentée que la rue Neuve depuis l’été 2020

Selon le comptage réalisé par l’agence régionale Hub.brussels, les passants sont plus nombreux sur la chaussée d’Ixelles que sur la rue Neuve depuis l’été 2020.

Selon les chiffres avancés par Hub.brussels, l’agence régionale chargée de l’accompagnement des entreprises et commerces, dans le quotidien Le Soir, il y avait en moyenne 43 452 passants quotidiens sur la rue Neuve sur la moyenne comptabilisée entre 2016 et 2019 contre 30 684 sur la chaussée d’Ixelles.

Mais cette tendance s’inverse depuis le début de l’été 2020. La fréquentation de la rue Neuve, l’artère commerçante la plus connue de la capitale, a chuté de 60% suite à la crise du Covid-19 alors que la chaussée d’Ixelles maintient plus souvent ses chiffres d’avant la pandémie.

Hub.brussels avance toutefois plusieurs explications à cette tendance. D’abord, le fait qu’un tiers des commerces de la rue Neuve concerne ce qui est appelé “l’équipement de la personne” (vêtements, accessoires,…) contre un cinquième pour la chaussée d’Ixelles. Des biens considérés comme “non essentiels” durant les divers confinements de 2020. La chaussée d’Ixelles par contre a connu moins de fermetures en raison de la présence de commerces considérés comme essentiels (pharmacies, boulangeries, épiceries…).

En prime, la rue Neuve a fait face à des contrôles plus stricts suite à la crise sanitaire et en raison d’un espace urbain plus serré que sur la chaussée d’Ixelles.

Hub.brussels pointe également le fait que selon la dernière étude effectuée en 2016 et 2017 sur les habitudes des clients dans ces différents quartiers, la fréquentation sur la chaussée d’Ixelles est plutôt quotidienne, alors que les clients sur la rue Neuve sont plus enclins à y venir autour d’une fois par mois. La proportion de navetteurs, travailleurs et touristes est plus importante sur la rue Neuve, ce qui explique son récent déclin, suite au télétravail et aux fermetures des frontières notamment.

Selon Le Soir, la rue Neuve a retrouvé en septembre dernier 80% de sa fréquentation par rapport à la situation avant Covid.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq