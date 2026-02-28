La chaussée de Waterloo partiellement fermée durant plusieurs heures en raison d’un risque de chute d’arbre

Un périmètre de sécurité a été instauré et un jardinier doit intervenir.

La chaussée de Waterloo était partiellement fermée par la police ce samedi après-midi. En cause : la crainte de la chute d’un arbre du bois de la Cambre sur la voirie, à hauteur de l’avenue Winston Churchill. La bourgmestre d’Uccle f.f., Valentine Delwart, confirme l’intervention ordonnée par la ville de Bruxelles.

Le cabinet de Florence Frelinx, échevine des Espaces Verts à la Ville de Bruxelles, explique ce qui a mené à la fermeture de la voirie : “C’est un chauffeur de la Stib qui s’est aperçu que les arbres du bois de la Cambre étaient penchés le long de la chaussée. Nous avons fait venir un jardinier qui doit vérifier la situation. On ne veut prendre aucun risque et la voirie est pour le moment fermée“, nous répond son porte-parole Alexandre Barnstijn.

Le tram 7 ne circulait plus entre les arrêts Longchamp et Legrand, a annoncé la Stib, tandis que le bus 38 était dévié entre Patton et Gossart.

vers 16h20, Alexandre Barnstijn nous informe que les jardiniers qui se sont rendus sur place ont analysé l’arbre et ont établi que “la racine n’avait pas bougé” et qu’il n’y avait “pas de risque immédiat“. Aucun arbre n’a donc été coupé. La chaussée de Waterloo est désormais libérée.

La rédaction – Photos : BX1