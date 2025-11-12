La cathédrale Saints-Michel-et-Gudule s’illuminera pour ses 800 ans

Pour célébrer ses 800 ans, la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule proposera, dès le 11 décembre, le spectacle immersif “Luminiscence”, alliant son et lumière.

Chaque mercredi à samedi, la façade intérieure et les travées gothiques seront animées par un mapping vidéo coloré, accompagné d’un concert en direct interprété par des musiciens belges.

Jusqu’au 22 mars, les vendredis et samedis seront ponctués de soirées spéciales mêlant chœur et orgue, avec notamment la participation du Brussels Chamber Choir. Le spectacle de 45 minutes fera voyager le public à travers l’histoire de la cathédrale, de sa construction débutée en 1226 à ses événements royaux, en passant par ses vitraux offerts par Charles Quint et sa famille, et ses joyaux comme les reliques de Sainte Gudule.

Une partie des recettes sera reversée à la conservation et à la valorisation du monument, permettant aux visiteurs de soutenir la préservation de ce patrimoine bruxellois emblématique.

BX1 avec Belga