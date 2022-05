La Bruxelloise Nadia Naji candidate à la co-présidence de Groen

Nadia Naji, qui travaille au cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt, et le député flamand Jeremie Vaneeckhout annoncent ce lundi leur candidature à la présidence du parti Groen, sous une formule de coprésidence.

Le duo abandonne ainsi le modèle prévalu par le parti écologiste flamand jusqu’à présent, avec une présidence aidée d’une vice-présidence, pour celui choisi par Ecolo de coprésidence.

La liste des potentiels successeurs à Meyrem Almaci à la tête de Groen s’est réduite ces derniers jours, avec notamment Wouter De Vriendt ou Bogdan Vanden Berghe, vus comme des candidats potentiels, qui ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas.

Le nom de Jeremie Vaneeckhout, 36 ans, est revenu sur les lèvres ces dernières semaines, alors qu’il a été vice-président du parti sous la vice-présidence de Meyrem Almaci, entre 2014 et 2019. Il entre ainsi officiellement dans la course, aux côtés de Nadia Naji, âgée de 30 ans et travaillant au cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt.

Renverser la vapeur

“Il est temps d’innover. Cela nous donne l’opportunité, en tant que duo complémentaire, de renforcer la diversité au sommet de Groen, et de donner plus de couleur à la politique en général”, avancent Naji et Vaneeckhout.

Le duo souhaite donner un nouvel élan au parti flamand, qui s’est renforcé ces dernières années, glanant des participations locales mais aussi régionale. “La position de Groen comme parti progressiste de gauche est unique et pourtant, la confiance en soi des Verts a fortement chuté. Nous voulons renverser la vapeur”, déclarent les deux candidats.

Décision le 11 juin

Il s’agit des premières candidatures officielles. Les duos de candidats peuvent se signaler jusque mardi 17h00. Le successeur ou la successeuse de Meyrem Almaci sera choisi(e) le 11 juin.

Belga – Photo: Twitter/Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji