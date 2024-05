La Brussels Pride met la communauté LGBTQIA+ à l’honneur

Des milliers de personnes défilent dans les rues de la capitale samedi après-midi à l’occasion de la Brussels Pride, le grand jour annuel de la communauté LGBTQIA+ en Belgique. Les organisateurs attendent 250.000 personnes. Le Premier ministre Alexander De Croo et la vice-Première ministre Petra De Sutter, ainsi que le ministre-président wallon Elio Di Rupo, étaient notamment présents pour donner le coup d’envoi de ce défilé festif et coloré.

Les différents responsables politiques ont souligné le caractère festif de la Pride, mais aussi la nécessité et l’importance de continuer à défendre les droits et les libertés de la communauté LGBTQIA+. “Nos droits sont sous pression”, a déclaré la ministre De Sutter. “Nous savons que l’extrême droite veut menacer les droits de l’Homme de vous, de moi, de tous ceux qui sont ici aujourd’hui. Nous n’allons pas nous laisser faire. Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour montrer que nous sommes nombreux et que nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes et de ce que nous aimons.” “L’extrême droite menace la liberté des personnes LGBTQIA+”, a déclaré Elio Di Rupo. “Nous devons continuer à nous battre, dans la joie et le bonheur, pour la liberté de tous.” Le thème de la Pride de cette année est “Safe Everyday Everywhere“, ou “En sécurité partout“, et promeut une société où chacun, quelle que soit son orientation ou son origine, peut se sentir libre.

Belga

■ Un reportage de Rémy Rucquoi, Gauthier Flahaux et Manu Carpiaux