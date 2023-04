La Blue Tower va être rénovée avec commerces, bureaux et rooftop : le permis est accordé

La Région bruxelloise accorde un permis pour la rénovation de la tour de l’avenue Louise, malgré certaines réticences locales exprimées en 2022.

Le cabinet du secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/Vooruit) confirme la délivrance par la Région bruxelloise du permis d’urbanisme consacré à la rénovation de la Blue Tower, célèbre tour de bureaux des années ’70 installée sur l’avenue Louise. Cette tour de bureaux dessinée par l’architecte Henri Montois a été partiellement rénovée en 1997 et en 2015, mais attendait une plus large rénovation, proposée par le bureau d’architecte LD2 Architecture.

Trois grands projets sont prévus dans le cadre de cette rénovation : le rehaussement de trois niveaux supplémentaires pour l’installation de bureaux et d’un “rooftop”, une terrasse panoramique accessible au public (les week-ends et jours fériés) et qui dévoilera un panorama à 360 degrés. La tour passera alors à 106,75 mètres de haut. La commune d’Ixelles avait clairement indiqué son opposition à ce rehaussement. Mais la tour est installée sur le territoire de la Ville de Bruxelles, à la frontière avec Ixelles, et le comité de concertation de la Ville avait rendu un avis positif concernant cette demande de permis.

► Revoir notre reportage du 11 juin 2022 | Ixelles s’oppose au rehaussement de la Blue Tower (vidéo)

Le second projet concerne la construction d’un nouvel immeuble d’angle composé de commerces et de bureaux, sur trois étages, au pied de la Blue Tower. La toiture sera verte et un espace commercial de 1 441 m² est prévue sur deux sous-sols. Le bâtiment se voudra également très ouvert et lumineux.

Enfin, le troisième projet concerne l’intégration urbaine et la végétalisation. La façade sera rénovée, mais conservera ses teintes actuelles grâce à des étages teintés bleus et des panneaux d’aluminium texturé pour le côté doré du sommet, notamment. Une toiture verte sera prévue sur la toiture du nouveau bâtiment en triangle et de la végétation est également annoncée sur l’esplanade et les patios. Enfin, le projet annonce 121 nouveaux emplacements de stationnement pour les vélos.

La durée des travaux et la date de début de chantier n’ont toutefois pas encore été annoncés.

Gr.I. – Photos : Lautreimage/LD2 Architecture