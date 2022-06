Ixelles s’oppose au rehaussement de la Blue Tower

Les propriétaires de la Blue Tower veulent l’agrandir de trois étages. Ce qui n’enchante pas la commune d’Ixelles.

Si la Blue Tower est implantée sur la Ville de Bruxelles, la commune d’Ixelles craint un impact paysagé en cas d’élévation de la tour “qui sera d’autant plus grand qu’on se situe loin de la tour. Quand on est sur le pont de l’avenue de la Couronne, quand on est sur le site de l’abbaye de la Cambre, un site classé, la tour va émerger d’autant plus. L’ombre portée de la tour rehaussée va plutôt se faire sentir sur les étangs d’Ixelles qui sont en contre-bas“, explique Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l’urbanisme et du patrimoine d’Ixelles.

De nouveaux commerces

Le socle pose également question. Des commerces y sont envisagés mais la commune d’Ixelles n’a pas été consultée directement. Du côté du comité de concertation de la Ville de Bruxelles, un avis positif a été rendu pour organiser les travaux de la Blue Tower.

L’échevine de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles, Ans Persoons (One.brussels) précise : “Pour nous, la valeur ajoutée de ce projet est que d’un point de vue architectural. Cela forme une sorte de couronne sur la tour. On trouve que cela a du sens. De plus, il va y avoir un rooftop accessible à tous“.

■ Reportage de Samia Er Rami, Arnaud Bruckner, Nicolas Scheenaerts et Paul Bourrières