La Belgique dispose d’une unité anti-drones, mais elle n’a pas été sollicitée

D’après plusieurs sources, l’unité n’a pas été contactée lorsque l’aéroport de Bruxelles a dû être fermé mardi. Les autorités n’auraient réalisé que trop tard qu’elles pouvaient déployer l’équipe anti-drones. “Nous avons dû intervenir ce week-end. Nous avons installé une antenne près de l’aéroport de Zaventem et une autre au centre de Bruxelles. Nous assurons également la sécurité des aéroports d’Ostende, de Charleroi et de Liège du mieux que nous pouvons.”

D’après De Standaard, l’armée a également été mobilisée pour mettre fin aux perturbations.