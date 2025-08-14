La Belgique connait actuellement sa deuxième vague de chaleur de l’année
La Belgique connaît actuellement sa deuxième vague de chaleur de l’année, a confirmé jeudi l’Institut royal météorologique (IRM) sur le réseau social X. Le mercure a dépassé les 25 degrés pour la cinquième journée consécutive, avec 30,3 degrés relevés jeudi après-midi à Uccle. Il s’agit du seuil à partir duquel l’IRM parle officiellement de vague de chaleur.
“Nous avons commencé dimanche avec des températures supérieures à 25 degrés. Aujourd’hui, c’est aussi le troisième jour avec au moins 30 degrés”, a précisé David Dehenauw, météorologue à l’IRM. Malgré la chaleur, aucun record journalier n’a été battu cette semaine. “Il s’agira probablement de la semaine la plus chaude de l’année”, a ajouté David Dehenauw. Selon lui, le temps chaud se maintiendra jusqu’à samedi inclus et la vague de chaleur devrait durer sept jours. La Belgique avait déjà connu une première vague de chaleur de fin juin à début juillet.
Belga