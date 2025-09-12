La 3e édition du “triathlon de la propreté” courra jusqu’au mois de janvier à Bruxelles

La 3e édition du “Triathlon de la propreté” a débuté cette semaine dans la capitale et courra jusqu’au mois de janvier, a annoncé vendredi Bruxelles-Propreté.

Avec cette opération, l’agence régionale entend améliorer les comportements liés à la propreté publique, avec un accent particulier mis sur le respect des horaires de sortie des sacs-poubelles ainsi que sur la lutte contre les dépôts clandestins.

Le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation et de répression a été donné à Auderghem. Le “triathlon de la propreté” sinuera à travers 15 communes bruxelloises au total. Afin de cibler les zones problématiques et de changer durablement les comportements, l’opération se déroulera pendant près de 40 jours dans chacune d’entre elles. Le triathlon, soutenu par Fost Plus, se déroulera en plusieurs phases qui permettront d’identifier et compter les déchets en infractions, de sensibiliser les citoyens, de verbaliser les contrevenants et de mesurer la portée de la campagne.

“Les Bruxellois et Bruxelloises sont toujours aussi nombreux à se déclarer confrontés au manque de propreté dans l’espace public”, déplore Bruxelles-Propreté dans un communiqué. “Les comportements relatifs à la malpropreté sont régulièrement perçus comme une source d’insécurité, avant même la consommation d’alcool ou de stupéfiants dans l’environnement urbain.”

Parmi les éléments qui affectent significativement le cadre de vie des habitants, Bruxelles-Propreté pointe les sacs-poubelles laissés sur la voie publique par leurs propriétaires en dehors du cadre légal, ainsi que le dépôt d’objets ou de déchets de différentes catégories sur les trottoirs et les places publiques. “Chaque année, les agents et agentes chargés de la verbalisation chez Bruxelles-Propreté rédigent environ 1.000 procès-verbaux pour ce type de faits”, précise l’instance. “En 2024, leurs collègues des services opérationnels ont évacué près de 5 200 tonnes de déchets clandestins, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente.”

Belga