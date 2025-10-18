Passer la navigation
La 21e édition du Brussels Ekiden remportée par le club d’athlétisme du Brabant Wallon

Le club d’athlétisme du Brabant Wallon, le CABW, a remporté la 21e édition du Brussels Ekiden, un marathon relais par équipes samedi au stade Roi Baudouin et dans le Parc de Laeken.

Ismael Debjani a été le dernier relayeur pour le CABW qui a bouclé l’épreuve en 2h12:21. avec Awad Usama, Aleksander Tekleweld, Amaury Gosse, Dorian Boulvin et John Flament.
Athletics Team Kelchtermans a terminé deuxième en 2h19:26, et Regio Oost-Brabant Atletiek troisième en 2h19:47.

Côté féminin, la victoire est revenue à l’équipe Les Choux de Bruxelles en 2h40:45. Le RFC Liège a pris la deuxième place en 2h44:52, et le club bruxellois de l’Excelsior, s’est classé troisième en 2h45:41.

L’épreuve a rassemblé cette année 900 équipes, soit 5.400 athlètes. Chaque équipe Ekiden comprend six coureurs. Les premier, troisième et cinquième coureurs bouclent chacun 5 km, les deuxième et quatrième prenant 10 km à leur compte alors que le dernier relayeur effectue les 7,195 km restants.

Belga – Photo : Bx1

18 octobre 2025 - 17h40
Modifié le 18 octobre 2025 - 17h40
 

