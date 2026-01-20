Koekelberg lance l’appel à candidatures pour l’exploitation du pavillon du parc Élisabeth

Le pavillon, dont la rénovation entre dans sa phase finale, devrait être entièrement prêt à la fin du printemps. La commune souhaite y voir s’installer un projet à vocation socio-culturelle, combinant une activité accessoire horeca et des initiatives ouvertes au public. “Nous recherchons un entrepreneur motivé qui souhaite faire du pavillon, tout juste rénové, un véritable lieu de rencontre et d’échange”, expliquent la bourgmestre et l’échevine de l’Économie locale Ornela Prifti.

Le projet s’inscrit dans la continuité d’une consultation citoyenne menée l’an dernier auprès des riverains du parc Élisabeth. Celle-ci a montré que 84% des répondants souhaitent y voir un petit café solidaire ou un lieu de rencontre, 63% des activités artistiques ou culturelles et 58% des ateliers destinés aux petits et aux grands.

L’appel à candidatures précise que le futur exploitant devra faire du pavillon un lieu de détente et d’échange accessible à un public large, des plus jeunes habitants du quartier aux seniors fréquentant le parc. Les principes de l’horeca durable et de l’économie locale devront également être respectés.

La concession domaniale est prévue pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Les candidatures peuvent être introduites jusqu’au 20 mars inclus. Le collège des bourgmestre et échevins désignera le futur exploitant au printemps, en vue d’une ouverture au public en juin. L’appel à candidatures sera consultable sur le site de la commune de Koekelberg à la fin du mois de janvier.

Belga – Image : Architecte V