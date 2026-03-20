Koekelberg : la police découvre plus de 50.000 euros sur des dealers présumés
Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a découvert samedi dernier vers 16h00 la somme de près de 50.000 euros après l’interpellation d’un individu qui roulait trop vite avec sa trottinette électrique dans les rues de Koekelberg. C’est ce qu’a indiqué vendredi la police locale par communiqué.
La trottinette a pour sa part été saisie. L’exploitation du téléphone du suspect a révélé des photos de drogues, d’importantes sommes d’argent et les coordonnées d’un deuxième suspect, a précisé la zone de police.
Des perquisitions ont ensuite été menées à deux adresses et le deuxième suspect a été interpellé. Une somme de 49.160 euros, une balance de précision et 1,81 gramme de cocaïne ont été trouvés.
Les deux suspects ont depuis été déférés devant le parquet de Bruxelles, qui a saisi un juge d’instruction. “Le premier a été inculpé pour vente de stupéfiants en association et détention en vue de la vente, et placé sous mandat d’arrêt. Le second n’a pas été inculpé, faute de preuves suffisantes”, a ajouté la police.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’action drogues de la zone de police Bruxelles-Ouest, visant à lutter contre la vente et la consommation de stupéfiants.
Belga