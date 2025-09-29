Kanal s’inquiète de l’absence de budget 2026, en vue de son ouverture

Le chargé de mission du gouvernement et administrateur délégué la Fondation Kanal, Yves Goldstein, a adressé un courrier au gouvernement bruxellois pour s’inquiéter des conséquences de l’absence persistante de budget de plein exercice sur le démarrage du musée d’art contemporain prévu le 28 novembre 2026.

Il l’a indiqué lundi à l’entame de son audition en commission du Développement territorial du Parlement régional, consacrée au rapport d’audit, à la situation financière, à la structure interne et à la politique du personnel. “Le fait de ne pas voir de gouvernement de plein exercice permettant de prendre les décisions qui s’imposent à l’approche de l’échéance de l’ouverture n’est pas chose aisée. J’ai été mandaté par le CA et la présidente pour envoyer ce courrier afin de permettre d’ouvrir ce musée et de payer le solde des investissements“, a-t-il souligné.

D’après M. Goldstein, l’ardoise finale devrait atteindre, selon les calculs actualisés, quelque 231,5 millions d’euros. Il y a déjà eu des engagements financiers de la Région pour 185 millions d’euros, dont 95% ont été versés. Le reste devrait faire l’objet d’une décision d’un gouvernement de plein exercice. En rythme de croisière, le contrat de gestion prévoit un budget de fonctionnement de 35 millions d’euros par an, soit 0,4 % du budget régional. Mais le musée aura un effet démultiplié sur l’emploi (780 emplois directs et indirects) et l’économie, a souligné Yves Goldstein.

En ces temps de vaches maigres budgétaires, il a été décidé de diminuer les frais de fonctionnement de quelque 20% en vue de l’ouverture. Après l’ouverture, le projet ne sera pas tenable si le gouvernement décide d’aller au-delà d’une diminution de 15 à 17% des subsides de fonctionnement, soit sous la barre des 29 millions d’euros, a tenu à dire Yves Goldstein.

Belga – Photo Belga