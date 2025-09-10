“J’y suis, j’y reste !” : un jeu coopératif pour comprendre la gentrification

Cultures&Santé, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), la Maison de Quartier Bonnevie, le CRU et le Bral lancent “J’y suis, j’y reste !”, un nouvel outil pédagogique sous forme de jeu coopératif consacré à la gentrification.

Début avril, le Parlement bruxellois a voté une loi sur l’encadrement des loyers, aussitôt contestée par un syndicat de propriétaires qui y voit une menace pour le libre marché locatif. Mais du côté des locataires, le constat est bien différent : la crise actuelle ne résulte pas d’un manque de logements, mais d’une carence en logements à la fois dignes et financièrement accessibles.

Dans de nombreuses villes, la gentrification contribue à cette hausse des loyers : des habitants précarisés sont contraints de quitter leur quartier, remplacés par des ménages plus aisés, entraînant une transformation progressive du tissu social.

C’est ce processus que le jeu met en scène de manière accessible. À travers des supports visuels, des témoignages et des exemples concrets, les participants incarnent des habitants d’un quartier populaire confronté à des investisseurs privés. Ensemble, ils doivent trouver des stratégies collectives pour résister à des projets qui, à terme, feraient exploser les loyers.

L’objectif : rendre visible, vulgariser et questionner un phénomène souvent perçu comme inéluctable, mais qui résulte de choix politiques et économiques.

■ Interview de Roxanne Combelles, coordinatrice àCultures&Santé et Félicien Dufoor de la Maison de Quartier Bonnevie au micro de Maël Arnoldussen, dans le 12h30