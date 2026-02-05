“J’y pense très fort” : Sophie Wilmès envisage un retour en politique belge

Invitée de Bonsoir Bruxelles ce lundi soir, Sophie Wilmès a laissé entendre qu’un retour sur la scène politique nationale était sérieusement envisagé. “Revenir en politique belge, j’y pense très fort”, a déclaré l’ancienne Première ministre, sans préciser ni calendrier ni fonction.

Aujourd’hui vice-présidente du Parlement européen, elle confirme qu’elle entend continuer à jouer un rôle politique à l’avenir, y compris en Belgique.

Interrogée sur sa relation avec Georges-Louis Bouchez, la cheffe de file du MR à l’Europe a relativisé les désaccords. Selon elle, le MR est “un grand parti, présent depuis longtemps, avec beaucoup d’élus ayant chacun leur style”. Que le sien diffère de celui du président n’a donc “rien d’un scoop”.

Sur l’idée que le parti gagnerait à faire entendre plus de pluralisme, elle reconnaît que Georges-Louis Bouchez est très présent dans les médias “c’est son job”, mais “je ne pense pas que les autres soient empêchés de s’exprimer, c’est aussi le travail de la presse de les inviter”. Invités, ils le sont, mais ils ne s’expriment pas toujours de manière très différente de leur président de parti, souligne Fabrice Grosfilley. “C’est qu’ils respectent la ligne”, rétorque Sophie Wilmès.

■ Interview de Sophie Wilmès (MR) dans Bonsoir Bruxelles