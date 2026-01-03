Jupiler Pro League : l’Union tient sa première recrue hivernale avec l’attaquant allemand Mateo Biondic

Avec le club de la ville de la Moselle, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en dix-sept matchs lors de la phase aller. Auparavant, Biondic a été formé dans les équipes de jeunes de sa ville natale de Lemgo, avant de rejoindre Hanovre 96 en 2015, puis de passer également par les centres de formation de Schalke et de Paderborn. En 2022, il a signé son premier contrat professionnel avec le club de troisième division du SC Verl, qui l’a ensuite prêté pendant deux saisons à Trèves, où il était cette saison le leader offensif.

“Je suis ici pour progresser et me mettre au service de l’équipe“, a déclaré Biondic dans sa première réaction. “En tant que joueur, j’essaie toujours de prendre du plaisir et de divertir les fans.”

Par le passé, l’Union a déjà recruté à plusieurs reprises — souvent avec succès — des joueurs issus des divisions inférieures allemandes. Ainsi, Deniz Undav est arrivé en 2020 en provenance du SV Meppen, et deux ans plus tard, Gustaf Nilsson a été recruté à Wiesbaden.