Jupiler Pro League : l’Union Saint-Gilloise s’adjuge le choc face au Club Bruges et prend le large

L’Union Saint-Gilloise a battu le Club Bruges (2-1) dimanche en clôture de la troisième journée des Champions’ playoffs de la Jupiler Pro League. Les Unionistes (42 points) en profitent pour prendre quatre points d’avance en tête sur leur adversaire du jour.

Le début de rencontre fut à l’avantage de l’Union. Après avoir été mis à contribution par Anan Khalaili (2e), le portier brugeois Nordin Jackers a été battu par une tête de Kevin Rodriguez. Le but de l’attaquant équatorien a cependant été annulé après l’intervention de l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu (9e).

Sur sa première opportunité, le Club a fait preuve de réalisme. À la suite d’un corner de Christos Tzolis, Kjell Scherpen a mal jugé une déviation de Brandon Mechele et a prolongé le cuir dans son propre but (15e, 0-1).

L’équipe locale a réagi juste avant la demi-heure de jeu. Servi dans le rectangle, Mateo Biondic a parfaitement croisé sa frappe pour rétablir l’égalité (29e, 1-1).

Les Bruxellois ont tenté d’enfoncer le clou dans la foulée mais Rodríguez a tout d’abord manqué le cadre (35e) avant de buter sur Jackers (38e).

Au retour des vestiaires, Bruges est revenu avec des intentions plus offensives. Dans les cinq premières minutes, Tzolis (47e) et Forbs (49e) ont chauffé les gants de Scherpen.

L’Union a réagi avec une tête de Ross Sykes repoussée par Jackers (55e).

À l’entrée des dix dernières minutes, les pensionnaires du Parc Duden ont réussi à prendre les commandes du match. Khalaili a effectué une percée sur son flanc avant de servir en retrait Besfort Zeneli qui ne s’est pas fait prier pour donner l’avantage aux siens (81e, 2-1).

Dans le temps additionnel, le Club a bien cru égaliser sur une tête d’Aleksandar Stanković sur corner mais c’était sans compter sur la détente de Scherpen (90e+1).

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