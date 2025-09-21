Jupiler Pro League : L’Union Saint-Gilloise poursuit sa bonne série et enfonce Genk dans les arrêts de jeu

L’Union Saint-Gilloise restera leader de la Jupiler Pro League à l’issue de la 8e journée: les champions de Belgique se sont imposés 1-2 à Genk dimanche en début d’après-midi. Ils comptent désormais 20 points en tête du classement alors que les Limbourgeois sont 13e avec 8 points.

Promise David a fait la différence dès la 10e minute de jeu: l’attaquant canadien s’est facilement joué de Matte Smets pour partir seul en profondeur avant de concrétiser la première grosse occasion de la rencontre (10e, 0-1). En seconde période, Junya Ito a enroulé de loin mais son envoi a été repoussé par Kjell Scherpen (51e). Avant l’heure de jeu, Jarne Steuckers a décalé Ito sur le côté gauche du grand rectangle, le Japonais a repris le cuir en un temps et a trompé la vigilance du portier unioniste (56e, 1-1). Lancé en profondeur par Kevin Rodriguez, Raul Florucz s’est présenté seul face à Tobias Okiki Lawal mais son tir s’est envolé au-dessus de la cage limbourgeoise (66e). Une position de hors-jeu avait de toute manière été signalée par la suite. À la 76e minute, Genk a cru prendre l’avantage grâce à Oh Hyeon-Gyu mais la VAR a annulé son but. Pour cause, l’attaquant a tiré alors que Scherpen avait posé une main sur le ballon. L’Union a finalement eu le dernier mot dans le temps additionnel.

Après une bonne récupération dans le milieu de terrain, le ballon est parvenu dans les pieds de Florucz qui a glissé le cuir a Rob Schoofs. La nouvelle recrue de l’USG a frappé en force du gauche et a fait trembler les filets limbourgeois (90e+4, 1-2). L’Union aura à présent droit à six jours de repos avant de recevoir Westerlo. Genk débutera la phase de ligue de l’Europa League par un déplacement aux Rangers jeudi soir.

Belga