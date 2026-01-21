Jupiler Pro League : Anderlecht recrute l’attaquant ukrainien Danylo Sikan

Sikan, 24 ans, évoluait à Trabzonspor depuis janvier 2025, marquant 7 buts en 34 matches. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en 16 matches, toutes compétitions confondues.

Formé au Karpaty Lviv, où il a fait ses débuts professionnels, il a rejoint le Shakhtar Donetsk en janvier 2019 où il a enchaîné les prêts jusqu’en 2022. L’international ukrainien (7 caps, 1 but) s’était notamment révélé lors de la saison 2023-2024 où il avait inscrit 4 buts en 5 matches de Ligue des Champions.

“Danylo est un joueur qui a déjà beaucoup d’expérience dans les championnats ukrainien et turc, en Ligue des Champions et en tant qu’international”, a assuré Olivier Renard, le directeur sportif du RSCA, cité dans le communiqué. “Il dispose d’une bonne technique, s’intègre facilement dans le jeu collectif et sait aussi bien exploiter les espaces. De plus, il constitue un excellent point d’appui à l’avant et dispose d’un bon jeu de tête. Danylo constitue ainsi un atout supplémentaire de poids pour notre ligne d’attaque.”

Belga