Jupiler Pro League : Anderlecht et l’Antwerp se quittent sur un nul vierge

Anderlecht est cinquième, avec 11 points. Les Anversois occupent la dixième place, avec 10 points.

Anderlecht n’a pas su tirer profit de sa domination et a été contraint au partage 0-0 face à l’Antwerp, samedi, lors de la huitième journée de championnat.

Les ‘Mauves’ ont tenté de prendre leur adversaire à la gorge dès l’entame de match, mais les hommes de Besnik Hasi ont eu du mal à se créer des occasions franches de but. Le premier tir cadré de la rencontre n’est intervenu qu’à la demi-heure de jeu après une frappe d’Enric Llansana, captée sans difficulté par Yannick Thoelen. Les Anversois, qui ont su faire le dos rond, se sont créés l’occasion la plus dangereuse de la première période. Une reprise de Thibo Somers a trouvé le poteau du but défendu par Colin Coosemans avant la mi-temps (42e). Les duels se sont ensuite intensifiés mais aucune des deux équipes n’a su prendre l’avantage.

Anderlecht enchaîne un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Le ‘Great Old’ ne s’est plus imposé au Lotto Park depuis le 15 septembre 2019 et une victoire 1-2. Mardi, Anderlecht recevra La Gantoise en match d’alignement de la cinquième journée de championnat. Le match avait été reporté pour permettre à Anderlecht de se préparer pour son barrage européen.

Belga