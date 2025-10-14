Jupiler Pro League : Anderlecht “dément formellement” la tenue d’une réunion du conseil d’administration mardi

Le club de football bruxellois se cherche toujours une nouvelle structure organisationnelle, un peu plus d’un mois après la démission de Wouter Vandenhaute.

Le Sporting d’Anderlecht a démenti “formellement” auprès de l’agence Belga la tenue d’une réunion du conseil d’administration mardi, pourtant annoncé par plusieurs médias. Les mêmes sources indiquent que Kenneth Bornauw, l’ancien CEO Non Sports des Mauves, prendrait la place de CEO, et que Michael Verschueren, l’ancien directeur sportif, deviendrait lui président à l’issue de cette réunion du conseil d’administration. “Aucune réunion du conseil d’administration n’est prévue, et cela n’a jamais été le cas”, ont cependant communiqué les Mauves mardi matin. Après l’élimination du club de toutes les compétitions européennes dès les phases préliminaires et en raison de résultats sportifs globalement décevants depuis sa prise de fonction cinq ans plus tôt, Wouter Vandenhaute avait mis le 1er septembre dernier son mandat de président “à disposition” du conseil d’administration.

Ce dernier avait voté à l’unanimité pour son départ, soutenu par l’actionnaire majoritaire Marc Coucke. “Le conseil d’administration et la direction ont discuté de manière critique et transparente de la situation stratégique, structurelle et sportive, et ils sont déterminés à continuer à construire l’avenir du club”, avait alors annoncé le club résident du Lotto Park.

Belga