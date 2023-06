Journée mondiale du don de sang : pourquoi la Croix-Rouge cherche-t-elle des donneurs réguliers ?

Le 14 juin, c’est la journée mondiale du don de sang. La Croix-Rouge en profite pour rappeler que les stocks de sang et de plasma sont insuffisants. Ce sont les groupes sanguins O et B qui sont les plus demandés en ce moment.

C’est un geste qui ne prend que 10 minutes et qui peut sauver une vie. Chaque année, 500.000 Belges donnent leur sang, leurs plaquettes ou leur plasma, mais cela ne suffit pas.

Un Belge sur sept aura besoin un jour de sang dans sa vie, mais les stocks frôlent en permanence la pénurie : “La carence de sang, c’est chronique. On cherche à sensibiliser le public à tous les niveaux, dans les hôpitaux aussi, à donner son sang“, explique la médecin Chiara Portas. L’objectif espéré est que les donneurs soient réguliers. “On peut donner son sang tous les trois mois“, rappelle-t-elle.

Après traitement et congélation, une poche de sang peut être conservée 40 jours, de plasma, 1 an, et de plaquettes, 5 jours seulement. C’est cela qui explique la demande de régularité dans le don.

En cette journée mondiale du don de sang, la Croix-Rouge cherche des personnes issues des minorités ethniques pour une meilleure compatibilité. Elle recherche aussi certains groupes sanguins en particulier : “Les groupes dont on la plus besoin, ce sont les O négatifs. C’est le groupe donneur universel, on peut l’utiliser pour tous les malades qui en ont besoin“.

Les trois centres bruxellois de la Croix-Rouge sont ouverts tous les jours de la semaine. Pour ce geste généreux, une petite récompense gourmande est prévue en plus d’un grand merci.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Daniel Magnette et Hugo Moriamé