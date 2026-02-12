Journée d’actions et de grèves contre les mesures de l’Arizona : deux barrages filtrants à Bruxelles

Une bonne centaine de délégués de la FGTB et de la CSC se sont rassemblés jeudi dès l’aube devant la pompe Texaco du boulevard Industriel à Anderlecht et au pont de Buda à Bruxelles dans le cadre d’une journée d’actions contre le gouvernement Arizona. Des barrages filtrants ont été mis en place, entraînant une circulation au compte-gouttes à l’entrée de Bruxelles.

À Anderlecht, l’ambiance est restée globalement bon enfant. Si quelques automobilistes se sont montrés excédés d’être ralentis, de nombreux conducteurs, y compris des chauffeurs de camions et de bus, ont adressé des gestes de soutien aux manifestants. Des coups de klaxon ont régulièrement accompagné la sono installée par les syndicats.

Dans un communiqué commun, la FGTB Bruxelles, l’ABVV Vlaams-Brabant, la CSC Bruxelles et l’ACV Vlaams-Brabant dénoncent “les attaques systématiques du gouvernement Arizona contre le monde du travail“. Les organisations pointent notamment une remise en cause de l’indexation automatique des salaires et le blocage salarial découlant de la loi de 1996.

Les syndicats critiquent également une fragilisation de la sécurité sociale, une pression accrue sur les malades de longue durée et un durcissement des conditions d’accès à la pension minimum, avec un impact particulier sur les femmes et les travailleurs exerçant des métiers pénibles.

À 11h00, la FGTB et la CSC doivent être rejointes par la CGSLB pour un rassemblement en front commun devant le siège de la Banque nationale de Belgique (BNB). Une grande manifestation nationale est d’ores et déjà annoncée pour le 12 mars à Bruxelles.

Belga/Photos Anaïs Corbin (BX1)