José Garcia : “Il n’existe pas de pénurie de logement à Bruxelles”

Les projets de construction se multiplient dans la capitale mais pour José Garcia, le secrétaire général du syndicat des locataires, il n’existe pas une pénurie de logement dans la capitale. Le problème se situe au niveau de l’accessibilité.

Actuellement, le loyer moyen à Bruxelles est de 1.000 euros par mois. Or, 50% des Bruxelles gagnent moins de 1.500 euros par mois. Ils sont aujourd’hui plus de 50% à consacrer au moins 40% de leur budget mensuel à leur logement. Et près de 50.000 ménages sont en attente d’un logement social.

Or, il y a environ 20.000 logements vides dans la capitale dont 5.000 pourraient être loués directement. “On nous dit qu’il y a une crise et une pénurie de logement et on nous fait payer des loyers qui sont trop élevés. La loi de l’offre et de la demande est donc ultra violée. On nous fait croire qu’il est difficile de trouver un logement mais il est surtout difficile de trouver un logement bon marché. Il faudrait aussi que le montant du loyer puisse être revu si des travaux doivent être effectués dans l’appartement en cours de bail.”

Pour José Garcia, la grille de référence des loyers adoptée par le gouvernement bruxellois va déjà dans le bon sens mais elle devrait être contraignante pour enregistrer une diminution des loyers. Malgré l’offre, la construction de logements sociaux peut se faire pour répondre à la demande immédiate mais à l’avenir, le syndicat souhaite surtout qu’on favorise l’accès à la propriété pour tous. Une de ses solutions serait que la Région reste propriétaire du sol pour que les prix diminuent.

■ Interview de José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires par Vanessa Lhuillier

Photo: Siska Gremmelprez