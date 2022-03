Joe Biden est à Bruxelles : voici les perturbations prévues

Différentes réunions internationales sont prévues dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le président américain Joe Biden est arrivé à l’ambassade des États-Unis à Bruxelles mercredi soir vers 21h45 avec sa voiture blindée “The Beast” (La Bête) et une longue colonne de voitures. Il y passera la nuit. Demain/jeudi, il participera notamment aux sommets de l’OTAN et de l’UE pour discuter de la situation en Ukraine.

Le président des États-Unis a atterri à l’aéroport de Melsbroek mercredi vers 21h05. Il y a été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo. De là, il s’est rendu directement à l’ambassade américaine.

Direction le centre… avant l’Otan

Les alentours de l’ambassade sont fermés à la circulation. C’est le cas d’une partie du parc de Bruxelles, la rue Ducale et la partie piétonne du boulevard du Régent. À l’arrivée, la police était présente en masse pour tenir les badauds à distance et bloquer temporairement la circulation. Toute la rue de la Loi a été dégagée pour que Joe Biden puisse se rendre à l’ambassade sans problème. L’équipe du Président Biden loge à The Hotel.

À Bruxelles jeudi matin, le tunnel OTAN non loin du siège de l’Alliance à Evere, est actuellement fermé à la circulation dans les deux directions, communique jeudi avant 06h00 Info-trafic de Bruxelles Mobilité, sur Twitter.

Le périmètre #NAVO est fermé dès à présent à la circulation.

❌Avenue Léopold III De perimeter #OTAN is vanaf nu afgesloten voor verkeer.

— PolBru (@zpz_polbru) March 24, 2022

Le président américain Joe Biden a quitté l’ambassade américaine à 9h40 jeudi pour arriver un quart d’heure plus tard au Sommet de l’Otan, premier rendez-vous de son agenda très chargé à Bruxelles, en un peu plus de 24 heures. Celui-ci, de même qu’un sommet européen couplé à une réunion du G7 au plus haut niveau, auxquels le président américain se joindra par ailleurs, sont à même de perturber la mobilité à Bruxelles.

