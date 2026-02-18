JO 2026 : Nina Pinzarrone “fière” et “super heureuse” après le programme court

“Je suis super heureuse, je l’ai montré à la fin de ma prestation”, a souri la jeune patineuse artistique en zone mixte. “Je suis fière de moi, de ce que j’ai pu réaliser ici. Je voulais profiter de cette expérience unique et montrer le meilleur de moi-même. Et c’est ce que j’ai fait.”

Pinzarrone, 19 ans, avait “un peu de stress, mais pas plus que pour une autre compétition”, a-t-elle confié. “J’ai directement pu ‘switcher’ dans ma tête pour être dans le programme et profiter.”

Pinzarrone doit encore revoir sa prestation pour l’analyser en détail. “Il y a peut-être une petite erreur, mais c’est trois points de plus qu’à l’Euro et presque mon record personnel, avec la préparation difficile que j’ai eue il y a quelques mois. Je peux être fière de moi. Il faut toujours des petites erreurs pour continuer”, a-t-elle souri.

En occupant la 11e place du court, Pinzarrone pourra disputer le libre jeudi, réservé au top 24. “Je suis surtout contente de pouvoir encore une fois être sur la glace et montrer le meilleur de moi-même. Je ne me concentre pas sur une place, mais sur la prestation, car les points, ça reste subjectif avec le jury. J’aborderai le libre de la même manière. Je m’entraine demain et puis j’irai dans le libre avec confiance en moi, en mes entraînements et je profiterai du programme”, a-t-elle conclu.

Belga